Cea mai bună clasare la Campionatele Naționale pentru CS Juvenes

In acest an au fost recorduri de participare la toate evenimentele la care au participat, aducand un plus de prestanta, totodata un plus de dificultate fiecarei competitii, a anunțat clubul mureșean CS Juvenes, care precizează că au cea mai buna clasare a sectiei la Campionatele… [citeste mai departe]