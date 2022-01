Cadastru gratuit 2022. In Romania cadastrul și intabularea pot fi facute gratuit. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), a anunțat deja in urma cu cateva saptamani ca activitatea de cadastrare gratuita din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) se desfașoara in mii de localitați din țara noastra. Totodata, potrivit Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, se fac lucrari de cadastru gratuit in aproape 65% dintre localitați. Prin PNCCF, autoritațile iși propun ca, pana in 2023, toate terenurile și cladirile din țara noastra…