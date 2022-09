Stiri pe aceeasi tema

- Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, cu o valoare de 4 miliarde de euro, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit vineri aprobarea Comisiei Europene. Programele se deruleaza prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Roman…

- Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ prin care actualizeaza IMM INVEST PLUS, programul care faciliteaza accesul la finantare al firmelor care nu au sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea activitatii. „Venim in intampinarea beneficiarilor Cadrului temporar…

- „Venim in intampinarea beneficiarilor Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei si in acelasi timp ne aliniem cu modificarile in domeniu. Am considerat ca este foarte important sa fim din nou alaturi de mediul de afaceri…

- PSD si PNL au trimis, fiecare, cate un membru pentru Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, pe salarii de peste 12.000 de lei. Unul dintre locuri este ocupat Marcel Stoica, secretar de stat la Dezvoltare si om de incredere al lui Marcel Ciolacu. Stoica este…

- Programul IMM Invest s-a incheiat. Au fost acordate 60.000 de garanții pentru firme. Cand va fi lansat IMM INVEST PLUS Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a inchis in ultima zi a lunii iunie2022, Programul IMM Invest Romania. Masurile de ajutor…

- IMM Invest inregistreaza 60.000 de garantii acordate, in valoare de 33 miliarde lei, care au sustinut credite de 40 de miliarde lei, arata bilantul celor doi ani de implementare, publicat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), potrivit…

- Clasat pe pozitia 58 in TOP 100 – Cele mai profitabile companii din Romania, realizat de catre dinamica platforma de jurnalism multi-media Panorama.ro, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, in cei peste 20 de ani de activitate a devenit cea mai mare institutie…

- Programele se deruleaza prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), respectiv Fondul Roman de Contragarantare (FRC) și au un plafon total al garantiilor de 4 miliarde de lei. „Vești bune pentru beneficiarii eligibili ai celor doua scheme de ajutor…