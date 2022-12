Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, daca Guvernul va mai acorda subventia la carburanti. “Aceasta decizie probabil o sa luam dupa data de 20 decembrie. O sa luam astfel incat sa putem sa facem daca este o prelungire sau nu”, a afirmat ministrul Finantelor. Intrebat daca…

- Adrian Caciu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, in ce moneda recomanda unui roman sa isi faca un credit. “Leul. Intotdeauna. Trebuie sa faci creditul in moneda in care tu castigi bani pentru ca acea moneda in care tu castigi banii, acea moneda de fapt te ajuta. Daca noi suntem romani, avem…

- ”Aproape 193 de miliarde! Cu atat a crescut datoria publica din noiembrie 2019 si pana in noiembrie 2021, de la 364,9 mld lei la 557,8 mld lei. Cu atat au indatorat tara Orban, Citu si Barna! In doar 2 ani de zile, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB”, a scris, joi seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.…

- „Calendarul l-a spus si domnul prim-ministru. Suntem toti ancorati sau in echipa sa avem bugetul aprobat in Guvern pana la finalul lunii octombrie, respectiv in Parlament in cursul lunii noiembrie. Dupa cum stiti, fiecare lege bugetara este precedata de cateva elemente de decizie, respectiv o ordonanta…

- ”Prin hotarare de Guvern, vom aproba astazi infiintarea si functionarea Bancii de Dezvoltare. Este o banca cu capital de stat. Aceasta banca va fi destinata sprijinirii mediului de afaceri. Este o banca ce va fi un partener al tuturor firmelor romanesti si institutiilor publice si private. Este, de…

- Ministerul Educatiei supune dezbaterii publice modificari la Legea Educatiei, care vizeaza acordarea unor sume forfetare tuturor elevilor care invata in alte localitati decat cele de domiciliu. De asemenea, se are in vedere realizarea de ludoteci in localitatile unde numarul locurilor la cresa sau…