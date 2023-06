Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis miercuri, intr-o evaluare intermediara, ca Ucraina a facut progrese pentru a putea incepe negocierile de aderare la UE, dar a subliniat ca mai multe criterii nu au fost inca indeplinite, au declarat surse diplomatice, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Potrivit raportului…

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana , care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, un buget anual al UE in valoare de 189,3 miliarde euro pentru 2024, care va fi completat cu plati estimate la 113 miliarde euro pentru granturi in cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie al UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului…

- Miniștrii de externe ai Germaniei și Ungariei s-au certat, luni, in timpul unei intalniri la Bruxelles a șefilor diplomațiilor europene, cu privire la rolul pe care o controversata banca din Ungaria il are in razboiul lui Putin impotriva Ucrainei, conform unor patru diplomați care au asistat la schimbul…

- Asociații ale producatorilor agricoli romani vor participa la Bruxelles, pe 23 iunie, la protestul fermierilor din 6 țari (Romania, Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Slovacia) fața de situația generata de importul cerealelor din Ucraina.„Manifestul este consecința nemulțumirii și dezamagirii profunde…

- Noua propunere asupra celui de-al 11-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei impuse de UE dupa agresiunea rusa contra Ucrainei cuprinde o formulare mai precauta cu privire la sanctionarea statelor terte unde exista companii care livreaza Rusiei bunuri ce pot fi folosite de complexul militar-industrial…

- Comisarul european pentru industrie, Thierry Breton, a indemnat companiile europene din domeniul apararii sa intre in “modul economiei de razboi”, in timp ce a prezentat miercuri un nou plan de stimulare a productiei de arme in UE, in conditiile in care, la sfarsitul lunii martie, europenii au promis…

- Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, premiereul Ungariei, Viktor Orban, a avertizeaza ca elitele UE discuta cu ușile inchise crearea unei „forțe de pace” europene formata din zeci de mii de forțe pentru estul Ucrainei. Orban a atras atentia ca acest „plan de pace” nu ar putea fi decat…