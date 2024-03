Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a calificat, miercuri, drept „furt si banditis”' propunerea sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, ca 90% din veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in UE sa fie folosite pentru achizitia de arme destinate Ucrainei, relateaza agentiile Reuters si EFE. Moscova avertizeaza ca,…

- Liderii UE vor face un pas semnificativ catre confiscarea a 27 de miliarde de euro din profitul generat de activele statului rus inghețate in Europa pentru a ajuta la finanțarea efortului de razboi din Ucraina.

- Ucraina ar putea primi pana la 3 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) in fonduri din profiturile activelor inghețate ale bancii centrale ruse inca din iulie, a informat Financial Times pe 12 martie, citand oficiali anonimi. Partenerii occidentali ai Ucrainei și alți aliați au inghețat in jur…

- Liderii occidentali se ghideaza dupa propriile scenarii, de genul „Am putea” sau „Ce-ar fi daca”. Se aplica și in cazul planului folosirii activelor rusești inghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Instituțiile financiare din Statele Unite și Europa dețin active de stat rusești in valoare de aproximativ…

- Statele membre ale UE au ajuns la un acord asupra primei etape dintr-un plan menit sa directioneze veniturile produse de activele rusesti inghetate in blocul comunitar catre reconstructia Ucrainei.

- Statele UE au ajuns la un acord asupra primei etape dintr-un plan menit sa directioneze catre reconstructia Ucrainei veniturile produse de activele rusesti inghetate in blocul comunitar, a anuntat marti presedintia belgiana a Consiliului UE, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o “decizie colectiva” a G7.Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea anuala a Forumului…

- Activele rusești, inghețate ca parte a sancțiunilor internaționale impotriva Moscovei, provoaca diviziuni in parlamentul elvețian.O comisie a Senatului a respins o serie de moțiuni din partea Camerei Reprezentanților prin care se cerea guvernului elvețian sa se angajeze sa permita Ucrainei sa foloseasca…