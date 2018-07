Cabral, implicat într-un accident pe autostradă: "Mi-a îngheţat inima" Cabral se intorcea de la Ploiesti in momentul in care a avut loc accidentul. Din fericire, simpaticul prezentator nu a patit nimic, insa s-a ales cu o sperietura groaznica. Vedeta a povestit cu lux de amanunte intregul incident pe blogul sau. „Azi noapte ma intorceam prin Ploiesti. Prefer varianta cu autostrada, pun pe cruise si nu stau cu stres prin toate satele prin care te astepti oricand sa-ti sara vreun Trandafir beat cui in fata. Ploua sanatos azi noapte. Si o noapte din aia intunecata, rece si cainoasa, de te simti pedepsit ca nu esti acasa. 85km/h pe GPS, canta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Cabral Obaka a fost implicat intr-un accident rutier și a povestit cu lux de amanunte intamplarea prin care a trecut. Totul s-a intamplat pe autostrada București-Ploiești. Celebrul prezentator s-a speriat de moarte in momentul incidentului. Din fericire, nu a pațit nimic. „Azi noapte ma intorceam prin…

- Din fericire vedeta a trecut cu bine peste socul cauzat de teribilul incident, scrie huff.ro. Cabral a povestit pe blogul personal intregul incident. Azi noapte ma intorceam prin Ploiești. Prefer varianta cu autostrada, pun pe cruise și nu stau cu stres prin toate satele prin care te aștepți…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, unde un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii. Circulatia rutiera este restrictionata la aceasta ora (news.ro).Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A3…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 34, pe sensul de mers catre Ploiesti, unde un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii si a intrat in glisiera mediana. In urma impactului, doua persoane au…

