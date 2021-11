Stiri pe aceeasi tema

- Masuri de reorganizare a Guvernului și ministerelor. Ordonanța adoptata in prima ședința a Cabinetului Ciuca In prima ședința a Cabinetului Nicolae-Ionel Ciuca a fost adoptata o ordonanța de urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ care aduce o…

- In prima sedinta a Cabinetului Nicolae Ionel Ciuca a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale, act normativ care aduce o serie de modificari in structura Executivului, in conformitate cu Hotararea Parlamentului Romaniei de acordare…

- „Incepand de ieri suntem un guvern interimar. Pe perioada interimatului, Guvernul emite doar acte normative necesare pentru administrarea treburilor publice. Astazi, Guvernul se va reuni in sedinta si va adopta o Hotarare de Guvern prin care va prelungi cu 30 de zile starea de alerta", a declarat Lucian …

- Guvernul se reuneste in sedinta miercuri, de la ora 17,00, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Este prima sedinta de Guvern dupa ce Cabinetul Florin Citu a fost demis, marti, prin motiune de cenzura. AGERPRES

- Doua ședințe importante au loc, joi, in ceea ce privește impunerea unor noi restricții in contextul pandemiei de coronavirus. Prima ședința are loc la CNSU, unde se vor discuta propuneri legate de inchiderea unor activitați economice dupa ora 18:00 in situația in care o localitate depașește rata de…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 septembrie 2021 I. PROIECTE IN ANALIZA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Ședința de Guvern, programata pentru ora 19.00, a fost amanata cu o ora, potrivit Realitatea PLUS. Totul din cauza programului „Anghel Saligny”, cu care nu au fost de acord liderii USR-PLUS, catalogat drept o „hoție”, comparandu-l pe Cițu cu Dragnea, facand aluzie la PNDL din guvernarea PSD.Potrivit…

- Strategia impotriva Criminalitatii Organizate se discuta in ședința Executivului. In ședința de miercuri, 1 septembrie 2019, Guvernul discuta Strategia impotriva Criminalitatii Organizate. Ședința de Guvern Proiectul Strategiei este inclus pe ordinea de zi la aceasta ședința de Guvern, a anunțat un…