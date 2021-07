Stiri pe aceeasi tema

- Un hotel-academie s-a deschis in Poiana Brasov, unde cursantii vor avea ocazia sa invete la cea mai renumita scoala de ospitalitate din lume. Aceasta este si cea mai mare investitie privata in invatamant din Romania

- La o aruncatura de baț de municipiul Suceava se afla o biserica veche de lemn care are in spate o istorie interesanta. Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” din satul Cumparatura, comuna Bosanci este un lacaș de cult ortodox construit in anul 1792 in satul Poiana din comuna Brusturi aflata in județul…

- O cladire aflata in construcție s-a prabușit peste muncitorii portughezi aflați pe schele. Au fost ranite 12 persoane, dintre care 8 se afla in stare grava. Din pacate, unul dintre muncitori a pierdut lupta cu viața.

- Construcție oprita inainte de finalizare, in zona stadionului Dan Paltinișanu. Polițiștii locali l-au oprit pe patronul unui local sa construiasca o terasa chiar sub geamurile locatarilor unui bloc. Construcția nu era finalizata.

- IPS Teodosie nu va ajunge mitropolit al Tomisului. Arhiepiscopia Tomisului a transmis in luna februarie 2021 o adresa catre Sfantul Sinod al BOR prin care solicita „reactivarea și repunerea in drept a Mitropoliei Tomisului”. In adresa, IPS Teodosie arata faptul ca la Tomis ar fi activat cea…

- Persoanele fizice pot merge de luni la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Suma alocata in cadrul sesiunii de finantare din 2021 pentru Programul Rabla Clasic este de…

- Un bloc in construcție din Mamaia Nord a fost cuprins de flacari sambata, 17 aprilie, informeaza site-ul local Doborgea TV.Potrivit sursei citate, pompierii de la ISU Dobrogea au fost solicitati prin apel la 112, in zona Hotelului Nuba, anuntați ca o persoana ar fi surprinsa de flacari la etajul 8.…

- Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost surprinsi de reporterul Gazetei de Transilvania la un hotel din Poiana Brasov, unde isi petreceau timpul liber cu o jumatate de secol in urma, cand erau in plina ascensiune in tenisul mondial