Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti au admis solicitarea PSD de anulare a deciziei Autoritatii Electorale Permanente de nerambursare a cheltuielilor din campania pentru alegerile europarlamentare din 2019.PSD a cerut pentru rambursare peste 3.38 milioane de lei cheltuiți in campania de la europarlamentare.…

- Frații Micula trebuie sa plateasca Romaniei cheltuieli de arbitraj in procent de 75%, respectiv suma de aproximativa de 4.5 milioane de euro, dupa ce statul roman a caștigat al doilea proces intentat de familia Micula, arata Ministerul Finanțelor Publice, intr-un comunicat de presa.Potrivit…

- Cheltuielile de arbitraj pe care fratii Micula trebuie sa le plateasca statului roman in urma procesului pe care acesta l-a castigat la finele saptamanii se ridica la aproximativ 4,5 milioane euro, la care se vor calcula dobanzi de 2,91% pe an pana la plata integrala a sumei datorate, conform unui…

- Companiile de tehnologie Apple și Broadcom trebuie sa plateasca despagubiri de 1,1 miliarde de dolari Institutului Tehnologic din California (Caltech), cele doua fiind gasite vinovate intr-un proces de incalcare a mai multor brevete pentru tehnologii de transmisie Wi-Fi, anunța Associated Press,…

- Judecatorii Curtii de Apel Cluj au stabilit primul termen in dosarul in care familiile militarilor implicati in tragedia aviatica de la Malancrav, judetul Sibiu, din 2014, eveniment in urma caruia noua militari au murit, iar altul a fost grav ranit, au dat in judecata Ministerul Apararii Nationale solicitand…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca Departamentul de control al finantarii partidelor politice si al campaniilor electorale din cadrul institutiei efectueaza, pana pe 10 februarie, verificarea documentelor privind veniturile incasate si cheltuielile efectuate de catre competitorii…

- Judecatorii Curții de Apel București, care l-au condamnat in februarie pe Ilie Nastase la 9 luni de inchisoare cu amanarea executarii, au publicat motivarea deciziei. Ilie Nastase a fost condamnat la 9 luni și 10 zile de inchisoare cu suspendare de catre Judecatoria Sectorului 1, dupa ce in mai 2018…

- Primaria Suceava are de platit o suma colosala catre defuncta Termica. Recent, pe adresa Primariei Suceava a fost trimisa o somatie prin care se solicita plata sumei de aproape 32 de milioane de lei (6,7 milioane de euro). Primaria a fost notificata sa achite banii sau sa faca dovada ca a prins in ...