- Numarul total de cazuri confirmate de COVID-19 a depașit 720.000 la nivel mondial, potrivit informațiilor centralizate de Universitatea americana Johns Hopkins, citeaza digi24.ro.Cele mai multe cazuri se afla in SUA - 143.055, Italia - 97.689, China - 82.156, Spania - 80.

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…

- Bilanțul victimelor a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite, numarul total al persoanelor diagnosticate cu coronavirusul COVID-19 ajungand la 68.572, potrivit unei numaratori a Universitații John Hopkins, anunța AFP.Cu cateva ore mai devreme, numarul morților era 827. Statele Unite este a treia țara…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite, fiind de asemenea inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem…

- Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19. Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: numai trei…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…

- Coronavirusul se raspandește cu repeziciune. Austria și Croația au aunțat primele cazuri, de imbolnavire cu coronavirus, potrivit Digi 24. Oficialii din cele doua țari nu au precizat deocamdata despre cate cazuri este vorba și nici zonele exacte in care au fost depistate imbolnavirile.ALERTA…

- 425 de persoane au murit in China ca urma a infecției cu noul coronavirus. Numarul persoanelor infectate depașește 20.000, conform ultimului bilanț anunțat de Beijing. Autoritațile din Wuhan au transformat mai multe cladiri in spitale improvizate.