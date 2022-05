Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Seini, in timp ce se aflau in patrulare, au identificat, in acest final de saptamana, un autoturism, care se deplasa din direcția municipiului Baia Mare inspre orașul Seini, iar in timpul deplasarii, conducatorul autoturismului a acroșat indicatoarele aflate in sensul giratoriu. Potrivit…

- Baia Mare ni se spune este un oraș european. Este prietenos cu mediul, dar și cu animalele domestice. Dovada caii care au fost vazuți azi pe strazile din municipiu, alergand printre mașini fara sa fie deranjați de nimeni. Te-ai aștepta ca o astfel de imagine sa o vezi prin satele din Maramureș, dar…

- Furnizorul de gaze naturale va investi peste 11 milioane de lei in județul Maramureș pentru modernizarea rețelei de gaz, cele mai ample lucrari din acest an se desfașoara in municipiul Baia Mare și orașul Seini. In 2021 in județul Maramureș au fost inlocuiți peste 11 kilometri de conducte și branșamente…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața la podul de la Ardusat. Din informațiile pe care le avem pana in acest moment, ar fi fost implicate doua autoturisme, rezultand doua victime incarcerate. La fața locului au fost EPA Farcașa, un echipaj C2 de ambulanța cu medic și echipaj pentru descarcerare.…

- Accident rutier la iesire din Baia Mare spre Receala orele amiezii zilei de 13 aprilie. Cel care a sunat la 112 a anunțt ca sunt 3 autoturisme implicate, fara victime incarcerate. La locul accidentului a fost trimis un echipaj TIM Maramureș și ambulanța , s-au preluat 2 victime, o doamna insarcinata,…

- Un ucrainean fugit din calea razboi a fost la un pas sa iși gaseasca sfarșitul in munții din Maramureș. Dupa ce a petrecut mai mult de 24 de ore pe munte, pe un frig specific sezonului rece, acesta a fost gasit in cele din urma de autoritați, fiind ranit serios. Ucraineanul era din grupul celor patru…

- Accident rutier produs pe D.N. 1C ieri, 11 martie a.c. Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Lapușel. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 33 de ani din Lapușel a condus un tractor, iar la…

- Continua sa vina ilegal barbați ucraieni in Maramureș, folosind ca punct de trece a frontierei apele raului Tisa. Aseara, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 7 cetateni ucraineni, barbați, cu varste intre 24 și 52 de ani, care au trecut prin…