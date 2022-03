Rapoarte contradictorii cu privire la statutul uneia dintre instalațiile industriale cheie ale Ucrainei – uzina Azov Steel din Mariupol. Vineri seara, un consilier guvernamental a raportat ca uzina se afla in mainile rușilor dupa luptele continue cu trupele ucrainene pentru controlul fabricii de pe malul marii. Batalionul Azov, care are o prezența mare in Mariupol, a susținut insa, in cursul zilei de sambata, ca uzina a ramas in mainile lor. „Inamicul nu a ajuns atat de departe in oraș. Marina [ucraineana], impreuna cu batalionul Azov, impreuna cu poliția, continua sa apere orașul și civilii sai”,…