- Becurile festive de Craciun la marile targuri vor lumina mai putin timp, din cauza crizei energetice. Pentru prima data in istoria celebrelor targuri de Craciun din Europa, luminițele nu vor fi aprinse non-stop, ci doar pentru cateva ore.

- Sase case din comuna vecina cu Aeroportul din Iași stau in calea avioanelor care vin la aterizare. Desi au fost construite inaintea noii piste, acestea se regasesc in studiile recente care au dus la cresterea limitelor de vizibilitate pentru piloti. Vremea capricioasa a dat peste cap programul zborurilor…

- Sub motto-ul Muzica fara Frontiere, FESTIVALUL Internațional PROPATRIA revine intre 09 si 29 Noiembrie 2022, cu cea de a douasprezecea ediție, sub direcția artistica a Marei Dobrescu, cunoscuta pianista de origine romana stabilita in Franța. Realizat cu s

- Compania TAROM da startul campaniei ,,Fly PROMO”, ce consta in aplicarea unor tarife speciale, care incep de la 119 euro, pentru anumite zboruri efectuate in perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2022 (data ultimului retur). Potrivit unui comunicat al companiei, oferta consta in achizitionarea de bilete…

- Soprana Mariana Nicolesco a incetat din viata, la varsta de 73 de ani. Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat ca „s-a stins o viata de om, o voce inconfundabila, un artist complet”. „Aceasta seara ne aduce intr-un moment al despartirii de o stea memorabila a lumii lirice! Indurerati,…

