A inceput programul „Litoralul pentru toti 2023”, iar Anuta s-a gandit sa-i faca o surpriza mosului si sa-l duca la mare, poate, poate il va lua un val. Chipurile aceasta a luat bilete la tabara de toamna a fetelor din gasca celor trei trandafiri, doar ca sa le arate amazoanelor cat e de destept omul […] Articolul Ca in orice casnicie social-democrata, familia mixta merge la mare in septembrie | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .