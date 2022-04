Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea antigripala se poate face foarte usor la nivelul farmaciilor cu circuit deschis, a declarat marti presedintele Comisiei de Sanatate din Senat, Adrian Streinu Cercel. In momentul de fata este si disponibilitate din partea unor lanturi de farmacii pentru a participa la programele de vaccinare.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca numarul de solicitari de asistenta medicala din partea persoanelor care vin din Ucraina este redus, mentionand ca au fost 107 cereri la serviciile de ambulanta si 80 de persoane sunt internate in spitalele din Romania. „Ministerul Sanatatii a stabilit…

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 – 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75…

- Ministrul Sanatații a anunțat, marți, ca 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitați medicale din țara noastra, iar legat de pericolul de poliomielita și difterie, direcțiile de sanatate publica de la frontiera au fost pregatite pentru identificarea unor eventuale cazuri. Este o situație din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a efectuat, joi, o vizita oficiala in Israel, la invitatia omologului sau, Nitzan Horowitz, prilej cu care s-au stabilit pasii pentru incheierea, in perioada imediat urmatoare, a unui acord bilateral de colaborare in domeniul medical si care sa permita sprijinul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in Romania nu se justifica obligativitatea vaccinarii. „Nu am avut aceasta discuție, nici nu s-a discutat la nivelul guvernului, parerea mea nu este justificata aceasta masura”, a declarat Alexandru Rafila, la Antena 3. Ministrul Sanatații a explicat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca vaccinul, chiar daca are efect redus asupra raspandirii tulpinii Omicron a coronaviruslui, s-a dovedit eficient in prevenirea cazurilor grave. Ministrul ramane la parerea ca vaccinare trebuie sa fie un act voluntar și condamna atitudinile combative…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat luni medicii de familie sa participe la testarea COVID și astfel la efortul pe care personalul din sistemul sanitar il face in contextul pandemiei, potrivit Agerpres . ”Este vorba despre o responsabilitate profesionala si de un parteneriat in folosul…