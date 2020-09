Stiri pe aceeasi tema

- ByteDance a solicitat in China licenta pentru exportul de tehnologie, pregatindu-se pentru finalizarea acordului cu Oracle si Walmart prin care spera sa opreasca planurl guvernului american de a interzice utilizarea in SUA a aplicatiei de video-sharing TikTok, din motive de securitate nationala, transmite…

- Publicatia Global Times, care este sustinuta de statul chinez, a relatat marti ca este improbabil ca China sa aprobe un acord ”nedrept” convenit de Oracle si Walmart cu ByteDance privind viitorul aplicatiei de video-sharing TikTok, transmite Reuters, potrivit news.ro.Cele doua companii americane…

- Acordul convenit de grupul chinez ByteDance cu firmele americane Oracle si Walmart, privind viitorul aplicatiei de video-sharing TikTok in SUA, nu ar urma sa fie aprobat de Guvernul de la Beijing, sustine un editorial publicat in cotidianul oficial chinez Global Times, preluat de Reuters. ByteDance…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca sprijina acordul care permite aplicatiei de video-sharing TikTok sa continue sa opereze in SUA, relateaza Agerpres. In data de 14 august, Donald Trump a emis un decret conform caruia TikTok are la dispozitie 90 de zile pentru a-si vinde operatiunile din…

- Dupa mai multe zvonuri, care dadeau Microsoft drept caștigator al tranzacției cu TikTok, a venit și ceva oficial: Oracle a incheiat acordul cu grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok pentru preluarea operațiunilor din Statele Unite. Acordul va avea nevoie de aprobarea guvernului american, dar și…

- Acordul necesita aprobarea guvernului american. "Oracle confirma declaratia secretarului Mnuchin conform careia face parte din propunerea prezentata de ByteDance catre Departamentul Trezoreriei weekendul trecut, in care Oracle va servi ca furnizor de tehnologie de incredere", a anuntat luni Oracle.…

- Oferta Microsoft de a cumpara afacerea din SUA a aplicatiei TikTok a fost respinsa de ByteDance, proprietarul chinez al platformei, conform anuntului facut duminica seara de gigantul american din domeniul informaticii, informeaza luni AFP, citata de Agerpres."ByteDance ne-a informat astazi…

- Grupul Walmart a confirmat pentru CNBS ca este interesat sa preia populara aplicatie de video-sharing, informatie care a dus la cresterea actiunilor Walmart cu aproape 5%. Compania mama a TikTok, ByteDance, din China, este aproape de un acord de vanzare a operatiunilor sale din Statele Unite, Canada,…