Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …

- Statul roman a decis cum imparte profitul istoric de 4,4 miliarde de lei al Hidroelectrica: 3,1 miliarde de lei ia Ministerul Energiei, iar 781 milioane de lei Fondul Proprietatea, arata Ziarul Financiar. Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania si care…

- Fondul de Investiții Transilvania Investments anunța incheierea tranzacției prin care iși majoreaza participația deținuta in Turism Felix S.A. la 93%. Achiziționarea pachetului suplimentar de acțiuni face parte din strategia fondului de a-și consolida poziția in activele cheie din portofoliu. Tranzacția…

- SIF Banat-Crișana, SIF Muntenia și SIF Oltenia dețin acțiuni intre ele, mulți investitori la SIF-uri cunosc ca fostul ministru Bogdan Dragoi le controleaza pe toate trei, dar ASF, condusa de Nicu Marcu, spune ca nu vede nicio acțiune comuna a doua dintre aceste societați de investiții financiare, care…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 36,857 milioane de lei (7,5 milioane de euro).Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,94%, pana la 12.354,76 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia…

- ”Hidroelectrica a luat act in data de 6 martie 2023 de decizia Curtii de Apel Bucuresti de respingere a apelului societatii cu privire la solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti in luna aprilie a anului 2022 referitoare la anularea procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea a cinci posturi…

- Profitul brut preliminat la 31 decembrie 2022 este mai mare cu 84%, respectiv cu 201.258.000 lei fata de nivelul realizat la 31 decembrie 2021. ”Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori: veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 238.854.000 lei datorita: veniturilor…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta ca vineri, 24 februarie, intra la tranzactionare obligatiunile CEC Bank, in valoare de 119,3 milioane euro pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile vor intra la tranzactionare sub simbolul bursier CECRO28E, aceasta fiind a treia emisiune…