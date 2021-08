Stiri pe aceeasi tema

- Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT din Romania, a debutat joi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, fiind a 16-a companie care se listeaza la bursa de la inceputul anului. Compania va continua sa foloseasca mecanismele pietei de capital pentru finantare si dezvoltare,…

- Compania Arctic Stream va debuta, joi, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va invita joi, 29 iulie, la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia debutului companiei Arctic Stream pe piata AeRO a bursei. Arctic Stream este un integrator…

- Numarul companiilor listate in acest an pe piata de capital din Romania a ajuns la 29, in timp ce lista de asteptare este cel putin egala cu numarul de companii pe care le-am vazut deja listate, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la Forumul National de Redresare.…

- Alser Forest, companie care activeaza in sectorul forestier din Romania din 2008, a listat astazi, 30 iunie, obligațiunile companiei pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB). Anterior debutului obligațiunilor la bursa, compania a derulat un plasament privat…

- EVERGENT Investments a achiziționat o participație de 5,11% din actiunile companiei Agroserv Mariuta SA, compania care deține brandul de produse lactate Laptaria cu Caimac , tranzactie intermediata de BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking si piețe de capital a Grupului Financiar…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica are constituite la CEC Bank depozite in valoare cumulata de 723,064 milioane de lei, suma care depaseste 5% din valoarea activelor nete ale companiei, precum si 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale, conform unui raport remis…

- Grupul de presa Bursa, in parteneriat cu Asociatia Brokerilor, organizeaza joi conferinta hibrid ''Posibilitati de cooperare intre bursele de valori din Centrul si Estul Europei'', eveniment la care si-au anuntat participarea unsprezece burse de valori din regiune. La evenimentul…

- Romania are inca o participare redusa a populatiei la piata de capital, a afirmat marti Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti, la o dezbatere online, mentionand ca trebuie sa avem mult mai multi bani ai romanilor investiti in piata de capital. "Avem un numar de investitori care…