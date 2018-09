Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat ieri, la Viena, la reuniunea informala a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al UE (ECOFIN), la intalnirea EUROGROUP in format extins si la Forumul Financiar EUROFI, organizat in asociere cu Presedintia austriaca a Consiliului UE. In marja acestor reuniuni, ministrul roman a avut o intrevedere cu Pierre Heilbronn, vicepresedinte BERD.



"Doresc sa subliniez ca Romania isi mentine un nivel ridicat de ambitie in privinta obtinerii statutului de piata emergenta de catre bursa de la Bucuresti. Obtinerea acestui…