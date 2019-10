Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu aproape 3% in aceasta saptamana, pana la 175,2 miliarde de lei, insa valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni s-a diminuat cu 7%, totalizand 143,2 milioane de lei, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In perioada 21 - 25 octombrie au fost consemnate 8.632 de schimburi cu actiuni, fata de 5.575 tranzactii in saptamana 14 - 18 octombrie 2019. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 25 octombrie, cand s-au inregistrat 2.001 tranzactii cu actiuni in valoare…