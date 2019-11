Buzoianul Adrian Fetecau, liderul celui mai vechi grup de umor, VOUA, se plange de modul in care face umor noua “garda”, artistii de stand-up comedy. Fetecau considera ca umorul acestor noi grupuri este unul vulgar si cu multe injuraturi. Intr-un interviu acordat recent cotidianului Libertatea, buzoianul afirma ca problema principala este ca publicul s-a imputinat, si asta nu […] Articolul Buzoianul Adrian Fetecau, liderul grupului VOUA, critici la adresa celor care fac showuri de stand-up comedy apare prima data in Opinia Buzau .