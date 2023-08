Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate schimbarile facute la clubul de fotbal din Crang si banii pompati de autoritati si de privat, FC Gloria Buzau nu obtine vitoria scontata, La meciul de la Targoviste, cu Chindia, incheiat la egalitate 1 – 1, meciul a fost unul mai mult chinuit si imprecis, decat unul pe care toata lumea il astepta.…

- Baietii lui Cosmin Petruescu nu au mai avut nevoie de reprize de prelungiri in duelul din Turul 3 al Cupei, cu divizionara secunda CSM Resita. Spre deosebire de meciul cu Politehnica, Phoenix Buzias s-a impus azi la Lugoj dupa un gol marcat in al patrulea minut aditional de la finele partii secunde,…

- Politehnica Timisoara a avut parte de un start de sezon 2023-24 usor ratat, prin eliminarea din Cupa Romaniei, inca din Turul 2, primul in care a si intrat. Cu o victorie deja la activ „in oficiale”, Phoenix Buzias s-a impus in duelul destul de echilibrat de la Lugoj, cu 2-0 in reprizele suplimentare,…

- CSA Steaua urma sa joace meciul cu Metaloglobus din etapa secunda a campionatului la Targoviște, avand in vedere ca are terenul propriu suspendat, insa dambovițenii i-au interzis pe „militari” ca urmare a scandarilor și mesajelor afișate de ultrașii steliști marți seara, la meciul cu Chindia. Incidentele…

- Ultrașii Stelei din Peluza Sud Steaua au pregatit o deplasare numeroasa pentru primul meci al sezonului, partida de la Targoviște cu Chindia. Aproximativ 850 de suporteri de-ai „militarilor” sunt prezenți in urbea dambovițeana, acolo unde au continuat conflictul cu inamicul Gigi Becali. In drumul lor…

- Se profileaza un duel bacauan in turul doi al Cupei, programat miercuri, 9 august. In etapa de debut a competiției, „alb-roșii” antrenați de Costel Enache au trecut cu 3-0 de concitadina Aerostar, in timp ce „CSMeii” pregatiți de Cristi Popovici, deși cu un lot de avarie și fara portar (intre buturi…

- Școala Tehnica Holcim, aflata la cea de-a doua ediție, deschide inscrierile pentru o noua generație de profesioniști in sectorul construcțiilor. Cu o durata de doi ani de pregatire teoretica și practica in fabricile și stațiile de betoane din Grupul Holcim Romania, programul de studiu este dedicat tinerilor…

- Anton Petrea a fost numit, astazi, in functia de antrenor al echipei Universitatea Cluj, a anunțat clubul ardelean. Anton Petrea are o vasta experienta ca antrenor secund, activand astfel la FCSB, Litex Loveci, Al-Hilal, Al Wahda (Arabia Saudita), Al Wasl (Arabia Saudita) și Concordia Chiajna. Anton…