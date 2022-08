Buzduganii organizează bâlci privat la Vaslui INSISTENT… Pentru unii comercianți, decizia Primariei municipiului Vaslui de a nu mai organiza balciul anual, a fost o veste greu de digerat. De aceea, familia Buzdugan de la Huși, vestiți pentru caruselele ce le au la balciurile din toata Moldova, au decis sa-și faca, la Vaslui, prorpiul balci. Au reușit sa inchirieze terenul de iarba […] Articolul Buzduganii organizeaza balci privat la Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COMBATIVI… Pe 15 august a.c., polițiștii de investigare a criminalitații economice, din cadrul IPJ Vaslui, au desfașurat activitați pentru prevenirea și combaterea faptelor cu impact negativ asupra siguranței cetațeanului. Aceștia au efectuat controale la agenți economici din municipiile Vaslui, Barlad,…

- REACȚII… S-au inmulțit mașinile abandonate pe strazile din municipiul Huși, ceea ce ii nemulțumește pe localnicii care cred ca aceste vehicule adapostesc gunoaie sau rozatoare. Oamenii fac apel la autoritați sa vina sa le ridice, insa principala obligație de a nu ocupa in acest fel domeniul public revine…

- GRAV… Indivizi inca neidentificati au spart geamul garii Husi, iar un localnic a semnalat situatia, atragand atentia asupra faptului ca sediul haltei locale a inceput sa fie vandalizat! Lasata fara paza, gara a ajuns la indemana celor fara minte, pusi pe distrus un obiectiv care, ce-i drept, pare complet…

- INVAȚAMANT… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat rezultatele examenului de titularizare la proba scrisa. Din toți cei 444 de candidați care au susținut examenul, doar unul a reușit sa obțina nota 10. Se numește Sirbu Andreea Florina, din Huși, are doar un an vechime in invațamant și de abia…

- IDEE… Aleșii municipiului Huși sunt pe cale sa gaseasca o soluție pentru fotbalul din oraș, care are nevoie, spun cei implicați in aceasta activitate, de un sprijin financiar constant din partea Primariei. Cinci consilieri locali social-democrați au inițiat un proiect de hotarare in acest sens, in cuprinsul…

- REVOLTA… Un caz scandalos s-a petrecut la Huși: o fetița de 8 ani a fost luata din familia care o ținea de mica in plasament și a fost data spre adopție unei familii din Alba Iulia, deși tatal adevarat, biologic, al copilei, nu și-a dat acordul in acest sens, acuza rudele. Protecția Copilului Vaslui…

- TRAGIC… Unui sofer de TIR in varsta de 62 de ani i s-a facut ieri rau in timp ce astepta sa treaca de controlul din vama Albita si, desi un echipaj medical solicitat prin 112 l-a preluat, l-a adus la spitalul Husi, iar apoi s-a incercat transferul cat mai urgent la Iasi cu o ambunata, […] Articolul…

- NUMAR „ELVEȚIAN”… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat tractand o remorca ce nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 02 iunie …