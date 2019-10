Stiri pe aceeasi tema

- Proteina vegetala este si va ramane un produs cu mare cerinta pe piata europeana si mondiala, iar lucerna este regina furajelor, pentru ca are un grad inalt de profitabilitate, a declarat, marti, Lucian Buzdugan, directorul general al Agricost, la o conferinta pe teme agricole, potrivit Agerpres."Lucerna…

- Specialiștii din intreaga lume semnaleaza permanent efectele pe care vremea nefavorabila le are asupra culturilor agricole și avertizeaza fermierii pentru a acționa in vederea limitarii pierderilor.„Cea mai dificila provocare a acestui an agricol a fost seceta pedologica severa manifestata…

- Enel Finance International, filiala financiara inregistrata in Olanda a grupului italian Enel, a lansat o emisiune de obligatiuni „sustenabile”, in mai multe transe, pentru investitorii institutionali de pe piata europeana, in valoare totala de 2,5 miliarde de euro, potrivit NEWS.ro.Obligatiunea…

- De la debutul european de la inceputul acestui an, Tesla Model 3 a inceput sa se impuna treptat pe piața modelelor electrice de pe Batranul Continent. Așa cum era de așteptat, Model 3 a devenit rapid cea mai populara mașina electrica in Norvegia și Olanda, doua dintre țarile cu cele mai mari vanzari…

- Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) este beneficiara, alaturi de Asociatia Danke, a unui proiect cu finantare europeana in valoare de aproape opt milioane de lei care urmareste in mod special diminuarea numarului de studenti care au dificultati legate de integrarea in mediul academic si de…

- Cea mai valoroasa companie din Africa, Naspers, și-a listat activele sale internaționale pe bursa din Amsterdam și, in acest proces, a creat cea mai mare companie de internet pentru consumatori din Europa. Noua companie, numita Prosus, a fost evaluata la 105 miliarde de dolari, așa cum a fost listata…

- ATP Trucks Automobile, noua companie producatoare de autovehicule de transport rutier din Romania, anunța lansarea primul sau produs, Truston, echipat in variante de basculanta si betoniera, asamblate 100% la Baia Mare. In momentul de fața, sunt finalizate pe linia de asamblare primele 10 autoutilitare,…

- Actiunile si preturile petrolului au scazut puternic dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unor tarife suplimentare de 10% pentru importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand cu 1 septembrie, transmite Reuters.Citește și: Liberalii trec la blesteme.…