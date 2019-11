Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Buzau va construi un bazin olimpic municipal acoperit, in zona ștrandului din Parcul Tineretului. Anunțul a fost facut de catre primarul municipiului Buzau, Constantin Toma. Dupa ce negocierile pentru preluarea in proprietate sau chirie a Bazinului Olimpic au eșuat, Primaria Buzau…

- La ora 8.00, primarul Constantin Toma a mers, impreuna cu soția, la secția de votare numarul 32, aflata pe strada Bucegi, in incinta Liceului de Arta ”Margareta Sterian”. Toma a venit pe jos la vot, avand de parcurs cateva sute de metri de la locuița sa pana la secția de votare. Primarul in funcție…

- Primaria Buzau a facut un nou pas pentru amenajarea unui nou parc in zona de est a orasului. La ultima sedinta a Consiliului Local Municipal, a fost aprobat planul urbanistic zonal pentru regenerarea spatiului urban adiacent Parcului Tineretului. Pe o suprafața de 45 de hectare, intre parc si digul…

- Participantii au venit din mai multe judete ale tarii si au fost de toate varstele, de la copii de cativa ani, la persoane in varsta, foarte multi imbracati in costum national si purtand steaguri tricolore in maini. Pe un banner rosu-galben-albastru, prins pe gardul cimitirului, era scris ca, potrivit…

- Lucrarile la carosabilul si la bordurile de la strazile din zona centrala a Timisoarei au fost finalizate, anunta cu mandrie primarul Nicolae Robu. Dupa ce a fost acuzat ca a blocat toata circulatia in oras pentru asemenea interventii, el motiveaza si de ce nu se lucreaza noaptea. Printr-o noua postare…

- Primarul orasului Voluntari Florentin Pandele a renunțat la candidatura la Presedintie, pentru a nu-i face rau sotiei sale, Gabriela Firea, implicata în campania PSD. Anunțul a fost facut duminica, în ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Cotroceni.

- Echipa consilierului municipal Victor Chironda candideaza pentru Primaria capitalei si pentru Consiliul municipal Chisinau pe platforma Miscarii social-politice „Forta Noua”. Anuntul a fost facut de Victor Chironda in cadrul evenimentului de prezentare a echipei sale pentru alegerile locale noi din…

- Primarul general, Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, ca membrii acestuia au votat in unanimitate pentru un guvern mai suplu."Toata lumea vrea restructurare: din 29 de ministere sa fie 20",…