Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana in Galați și Braila Doua focare de pesta porcina africana au fost confirmate în doua localitati din judetul Buzau, iar autoritatile asteapta rezultatele de la Bucuresti pentru un alt caz, toate trei în gospodariile populatiei. Prefectul judetului, Carmen Ichim,…

- Daca se va confirma, acesta ar fi al patrulea caz de pesta porcina africana din judetul Galati. Primele trei au fost descoperite in urma cu cateva saptamani in localitatea Suceveni (doua in sat si unul la o stana), unde au fost ucisi preventiv circa 200 de porci.

- A doua ferma ca marime din Europa, SC TEBU Consult, unde exista aproximativ 140.000 de porci, este suspecta ca ar fi contaminata cu virusul pestei porcine africane, dupa cum a declarat vineri, in conferinta de presa, directorul DSV Braila, Gicu Dragan. "Avem suspiciune de pesta porcina…

- Braila, 9 aug /Agerpres/ - Insuratei este primul oras din judetul Braila unde, joi, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, virusul fiind confirmat, de asemenea, si in localitatea Cuza Voda, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare…

- Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. …

- Masurile de maxima alerta privind pesta porcina africana nu vor inceta la nivelul judetului Botosani, a anuntat, miercuri, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Sefa DSVSA sustine ca Botosaniul ar putea fi urmatorul judet cu focar de pesta…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea va eutanasia, luni, in satul Baltenii de Jos, suinele dintr-o gospodarie in care a aparut o suspiciune de pesta porcina africana...

- Medicii veterinari au eutanasiat cinci animale din doua gospodarii in care trei suine au murit cel mai probabil din cauza pestei porcine africane (PPP), a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Mitica Tuchila. "Probele…