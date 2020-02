Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza trei percheziții domiciliare intr-un dosar cu mai multe parți vatamate, in care sunt derulate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de inșelaciune, fals și uz de fals. Faptele au fost comise…

- Miercuri, au loc mai multe perchezitii la primariile din localitatile Cozieni, Glodeanu Silistea, Glodeanu Sarat si Amaru. Autoritatile de aici ar fi achizitionat materiale pentru locuri de joaca ori servicii pentru amenajare, dar si produse pentru servicii de salubrizare saupraevaluate sau doar in…

- Sapte persoane, cu varste intre 38 si 74 de ani, au fost retinute de politistii din Alba intr-un dosar privind contrabanda cu tigari, la perchezitii fiind descoperite inclusiv o arma cu aer comprimat detinuta ilegal si sute de alice si cartuse pentru arma letala, precum si un detector de metal. Potrivit…

- Un numar de 24 de perchezitii domiciliare sunt efectuate, miercuri dimineata, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, la persoane banuite de prelucrare ilegala de tutun si comercializarea acestuia,…