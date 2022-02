Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta intr-o localitate din judetul Buzau, dupa ce doi copii au murit la interval de o saptamana cu suspiciunea de infectie cu menigococ. Autoritatile incearca sa convinga parintii celorlalti aproape o mie de copii care traiesc in comunitate sa-i aduca pe micuti la testare.

- Doi copilași, unul in varsta de trei ani, iar celalalt de un an, din comuna Ramnicelu, municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau, au murit dupa ce au contactat o bacterie periculoasa. Cu ce simptome s-au confruntat micuții.

- Suferința fara margini pentru doua familii din județul Buzau, care și-au pierdut copilașii la cateva zile distanța unul fața de celalalt. Ambii copilași au avut simptome de insuficiența respiatorie, astfel ca, unul dintre ei a fost internat, iar in cazul celui de-al doilea, parinții au refuzat internarea.…

- Nicoleta Pantea, una dintre cele mai vechi si mai apreciate asistente medicale de la sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean din Pitesti, s-a stins din viata la finalul saptamanii trecute. Mai multe surse medicale au declarat pentru ”Adevarul” ca asistenta a fost plimbata ore in sir la mai multe…

- Drama la Deleni, judetul Iasi, dupa ce un sofer ar fi accidentat un copil de 11 ani pe raza comunei. Deocamdata, soferul este cercetat pentru vatamare din culpa. Exista insa un semn de intrebare, cel putin din partea cadrelor medicale ajunse la fata locului: de ce masina si soferul implicati in accident…

- Autoritațile au declanșat o ancheta minuțioasa cu privire la o defrișare ilegala constatata zilele acestea pe Valea Nehoiului, in urma unei activitați ample desfașurate de Poliție și Garda Forestiera, cu sprijinul grupului civic Diaspora Europeana. Totul a pornit de la mai multe sesizari din partea…

- O fata in varsta de patru ani a murit luni din cauza ranilor, in urma unui accident implicand un castel gonflabil, in estul Spaniei, care s-a soldat deja cu moartea unei fete in varsta de opt ani, a anuntat primaria comunei Mislata, situata in apropiere de Valencia, unde a avut loc drama la 4 ianuarie,…

- Pacienta in varsta de 24 de ani s-a stins zilele trecute, iar apropiații cred ca ar putea fi vorba despre o afecțiune care nu a fost descoperita la timp. Conducerea spitalului incearca sa afle daca e cineva vinovat de moartea fetei.