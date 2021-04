Buzău: Incendiul de la depozitul de materiale reciclabile, provocat de scânteile produse de un utilaj Cauza probabila a incendiului izbucnit, marti seara, la un depozit de materiale reciclabile aflat in zona industriala a municipiului Buzau o reprezinta scanteile mecanice provenite de la un utilaj folosit in procesul de reciclare, informeaza, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau. Potrivit sursei citate, incendiul a scazut in intensitate, dar la locul interventiei actioneaza in continuare sase pompieri cu doua autospeciale in vederea stingerii jarului si materialelor reciclabile care ard mocnit. "Avand in vedere ca flacarile nu se mai manifesta violent, a fost efectuata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

