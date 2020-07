Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane din judetul Satu Mare au fost retinute pentru trafic de droguri, in urma efectuarii unor perchezitii domiciliare fiind ridicate 19 doze de cocaina, informeaza, miercuri, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii…

- In perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus 16.03.2020 15.05.2020 , din cauza restrictiilor de circulatie aferente, un palier s a restrans la mai putini dealeri care s au deplasat totusi in municipiul Bucuresti in vederea aprovizionarii,…

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile si alte doua persoane sunt cercetate sub control judiciar, printr-o decizie a Tribunalului Giurgiu emisa vineri, in urma perchezitiilor domiciliare la persoane care comercializau droguri de mare risc, cannabis si heroina."Politistii…

- Doua persoane au fost retinute pentru trafic de droguri de risc in urma a cinci perchezitii efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT Vaslui. Perchezitiile au fost efectuate intr-un dosar de trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au efectuat un numar de doua perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a localitatii Bozanta Mica, judetul Maramures, intr-o cauza vizand…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Maramures au efectuat doua perchezitii domiciliare in localitatea Bozanta Mica, la persoane dintr-un grup infractional organizat specializat…

- La data de 04.06.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofițeri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a localitații Bozanta Mica, județul Maramureș, intr-o…

- Ieri, 18 mai, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, au efectuat doua percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri de risc. Astfel, de la doua locuințe, aparținand unui barbat, de 33 de ani, din Satu…