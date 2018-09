Stiri pe aceeasi tema

- Județul Buzaul nu scapa de pesta porcina africana, maladie care face ravagii de mai multa vreme in gospodariile romanilor. Cel puțin trei cazuri au fost confirmate telefonic de un laborator de specialitate din București. CJSU și Centrul Local pentru Combaterea Bolilor au fost convocate pentru pentru…

- De ce ne-a fost frica nu am scapat! Buzaul intra oficial in randul județelor cu pesta porcina africana. Suspiciuni de boala au fost confirmate la Patarlagele, in satele Lunca și Marunțisu, și la Panatau, potrivit unor surse ANSVSA. Urmeaza ca autoritațile sa urmeze pașii care se impun in acest caz.…

- Porcii mistreti de pe fondurile de vanatoare vor fi inventariati, iar efectivele vor fi transmise Directiei Sanitar-Veterinare. Asta au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul Planului de masuri pentru prevenirea aparitiei unor focare de pesta porcina africana pe teritoriul…

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența a reactualizat planul de masuri pentru prevenirea apariției focarelor pe teritoriul județului, chiar daca pana acum virusul nu a fost confirmat. Pesta porcina africana (PPA) se intinde ca pata de ulei. Tot mai multe focare sunt confirmate in județele…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Botosani a solicitat, joi, Inspectoratului de Politie Judetean sa instituie filtre la intrarile in judet pentru a preveni aparitia unor focare de pesta porcina africana. Directorul DSVSA Botosani, Minodora Vasiliu, a declarat,…

- Al doilea focar de pesta porcina a fost confirmat in județul Salaj, la un porc mistreț. Autoritațile spun ca animalul a fost gasit mort la mica de primul focar, depistat in urma cu o saptamana, in doua cadavre de porci mistreți. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj…

- Un focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in Salaj, in cazul a doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet cu Satu Mare si Bihor, autoritatile judetene stabilind, marti, o serie de masuri privind combaterea bolii.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj s-a intrunit marți, 24 iulie, in ședința extraordinara, sub coordonarea subprefectului Vegh Alexandru, pentru a adopta planul de masuri in vederea combaterii bolii pesta porcina africana, din focarul confirmat la mistret, in Fondul de Vanatoare…