Buzău: Dosar penal pentru medicul confirmat cu coronavirus care s-a sustras internării Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor in cazul medicului confirmat cu COVID-19 si transportat la un spital din Bucuresti, a anuntat duminica Biroul de presa al Prefecturii Buzau.



Un barbat de 37 de ani, medic la un spital din Capitala, confirmat cu COVID-19, a fost preluat in noaptea de sambata spre duminica de la locuinta socrilor, aflata in satul Potoceni, comuna Maracineni, sub supravegherea jandarmilor si a politistilor pentru a fi internat la un spital din Bucuresti.



Potrivit unui comunicat al DSP Buzau transmis AGERPRES,…

