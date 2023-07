Stiri pe aceeasi tema

- Buzaul se afla in top 10 la nivel național in clasamentul mediilor de 10 de la Evaluarea Naționala 2023. Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației, la nivel național s-au inregistrat 429 de medii de 10. 94 dintre acestea au fost in Capitala, cele mai multe de altfel. La Buzau s-au inregistrat…

- Playtech Știri iți arata locul din Europa unde toți ințeleg limba romana. Aici locuiește o minoritate etnica cu radacini in Balcani, care a conservat de-a lungul timpului atat tradițiile, cat și graiul. Din ce in ce mai mulți turiști din țara noastra ajung in regiune. Afla in randurile de mai jos despre…

- Masurile antiteroriste raman in vigoare la Moscova și in zonele adiacente, la o zi dupa haosul creat de inaintarea coloanelor militare ale gruparii Wagner. Pe autostrada din sudul capitalei Rusiei este plin de patrule de poliție. Sunt restricții și la aproape 500 de kilometri departare de Moscova, in…

- Turismul, peste tot in lume, este o baza extrem de importanta de plecare in economiile majoritații statelor. In acest context, in aceasta parte de lume, o fosta conclava comunista, aproape izolata, a cunoscut o evoluție fara precedent in acest segment. Mulți turiști, și mulți dintre ei romani, in afara…

- La aproape trei saptamani de cand au fost declanșata greva din educație, prima dupa 18 ani, și dupa trei proteste in Capitala, sindicaliștii au primit, sambata seara, o noua oferta de la Guvern: majorarea cu 25 la suta a salariilor de la 1 iunie, iar prima tranșa din creșterea salariala pe noua grila…

- 300 de sindicaliști buzoieni participa marți, 30 mai, la mitingul și marșul de protest organizat in București. Aceștia se deplaseaza in Capitala pentru a se alatura altor protestatari la acțiunile organizate de federațiile sindicale, anunța Sindicatul Invațamantului Preuniversitar „Prof. Ion Neacșu”…

- Romania exporta cel mai mult in Germania, Italia și Ungaria, arata datele Statisticii pentru anul 2022. De asemenea, importam foarte mult din Ungaria și Bulgaria, iar cel mai mare deficit comercial il avem cu China. Daca ne uitam pe județe, Capitala are o treime din importuri, fiind urmata de județele…

- Rezultat excelent pentru Gloria, inregistrat marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Poli Iași a facut o repriza secunda excelenta, dupa ce Dinamo deschisese scorul in prima repriza, iar moldovenii egalasera prin Harrison. Dupa pauza, Dinamo n-a mai ținut ritmul din prima repriza, prilej…