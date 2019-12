Politistii buzoieni au ridicat in vederea confiscarii, in urma a cinci perchezitii domiciliare efectuate sambata in municipiul Buzau, peste 500 kg de articole pirotehnice reprezentand circa 260.000 de bucati articole pirotehnice din categoria F1 si F2 sau neetichetate.



Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, banuiti sunt doi buzoieni cu varste de 18 si 41 de ani, care administreaza o societate comerciala cu obiect de activitate comertul de articole pirotehnice si despre care existau indicii ca ar detine in vederea comercializarii articole pirotehnice, fara respectarea prevederilor…