- Anterior, CNN a prezentat intr-o ilustrație la un material tancuri ucrainene la o gara ucraineana drept „pregatirea Rusiei pentru razboi”. © Sputnik / Евгения НовоженинаZaharova: Occidentul nu vrea sa observe tragedia din Donbas "Ințelegem ca nu aveți timp sa verificați faptele, deoarece v-ați…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…

- Ucraina exclude orice ofensiva impotriva separatistilor prorusi, in estul tarii, unde confruntari armate s-au multiplicat in ultimele saptamani, pe fondul unor tensiuni cu Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Eliberarea teritoriilor ocupate prin forta va conduce in mod inevitabil la moartea…

- Tensiunea in Donbas - scena unui conflict armat inca din 2014 intre fortele proguvernamentale ucrainene si rebeli separatisti sustinuti de Rusia - s-a amplificat odata cu acuzatiile reciproce intre Kiev si Moscova de mobilizare a trupelor si de pregatiri pentru o posibila ofensiva, provocand ingrijorarea…

- Rusia concentreaza forte armate in apropiere de frontierele de sud, est si nord ale Ucrainei, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii acestei țari, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homcea. El acuza Moscova de continuarea unei "politici agresive"…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Rusia se declara pregatita sa revina in cadrul Tratatului ”Cer deschis” (”Open Sky”) de control militar, daca Statele Unite revin si ele in tratat, subliniind insa ca ”nu va astepta etern” o decizie americana in acest sens, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Noi lasam usa deschisa. Insa colegii…

- Dacian Cioloș implica Romania intr-un nou conflict internațional de mare amploare! Cioloș, europarlamentar USR-PLUS și liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, in critica la scena deschisa pe Jsep Borrell, Inaltul Reprezentant pentru Politica Externa al UE, pentru ca s-a dus la Moscova,…