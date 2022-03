Busu, ai legătura! Magda Pălimariu se pregătește să se mute în Norvegia Viața Magdei Palimariu s-a schimbat dupa ce s-a casatorit. Din pacate pentru admiratorii sai, pe viitor, cea mai cunoscuta prezentatoare de meteo știri de la noi ne va da vești mai mult prin canalele sale online. Caci va locui mai mult in Norvegia. Prezentatoarea Pro Tv, care s-a casatorit in secret in vara anului trecut, cu Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț Romano-Norvegiene, CEO al unei rețele de clinici și laboratoare stomatologice in Norvegia și Ungaria, va sta mai mult langa soțul sau. Multa vreme cea mai sexy prezentatoare meteo de la noi a fost discreta in ceea ce privește viața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o avere de circa 239 miliarde de dolari, Elon Musk, cel mai bogat om știut de pe planeta locuiește mai modest decat ți-ai fi putut inchipui. CEO-ul Tesla și Space X locuiește intr-o casa din prefabricate și, surprinzator, de multe ori acesta ”traiește sub pragul saraciei”. Fosta sa partenera, Claire…

- Magda Palimariu, in varsta de 42 de ani, este prezentatoarea rubricii Meteo, de la PRO TV și una dintre cele mai indragite persoane de pe micul ecran. Anul trecut, vedeta s-a casatorit in secret, așa ca in ultima perioada a fost nevoita sa faca naveta intre Romania și Norvegia, acolo unde soțul ei se…

- Deși o vedem aproape zilnic la Pro Tv, Magda Palimariu se ocupa de o mica afacere proprie ”la domiciliu”, in timpul liber. Frumoasa de la meteo (42 de ani) creeaza bijuterii și se implica in propriul stil vestimentar prin tipare originale, proprii. ”Imi plac foarte mult accesoriile, hainele elegante,…

- Ministerul Educatiei lucreaza la o noua structura a anului scolar, iar potrivit unei variante luate in calcul, vacantele ar putea fi mai scurte si mai dese, potrivit digi24. Astfel, incepand cu anul scolar viitor este posibil ca elevii sa aiba mai multe vacante si mai scurte, potrivit unor surse Digi24.…

- Cine va fi urmatoarea regina a Marii Britanii? Multa lume se intreaba cine este urmatorul in linia succesorala atunci cand vine vorba despre tronul Marii Britanii. Va fi oare Prințul Charles, fiul Reginei, sau Prințul William, nepotul cel mare? Ei bine, Regina Elisabeta a facut lumina in aceasta problema.…

- Se pregatește un film despre viața Madonnei. Ce actrița va juca Atunci cand vine vorba despre viața Madonnei, nimeni nu ii poate spune povestea mai bine decat ea insași. Așadar, veste buna pentru fanii vedetei! Madonna lanseaza film despre viața ei. Pelicula va urmari viața și cariera artistei. Ea insași…

- In a doua zi a saptamanii vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data din calendar, cu temperaturi maxime mai degraba primavaratice, in unele zone. Așadar, vești cat se poate de bune despre regimul termic. Cerul va fi variabil in regiunile sudice și sud-vestice, iar in rest vor fi innorari, dar…

- ​Campionatul de fotbal al României continua cu etapa a 19-a, care programeaza luni, 13 decembrie, duelul dintre Dinamo București și Chindia Târgoviște. Partida se joaca de la 20:30.Perioada tulbure prin care trece Dinamo i-a facut pe fani sa fie tot mai duri cu echipa, dar și cu oamenii…