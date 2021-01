Stiri pe aceeasi tema

- Innoirea simbolica a timpului calendaristic la cumpana dintre ani, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie este numita ingropatul Anului sau Revelion. Personificare a Soarelui, Anul este numit An Vechi inainte de miezul noptii de Revelion si An Nou dupa miezul noptii. An credinta popular, Divinitatea…

- Traditia casatoriilor organizate de Revelion la Poarta Sarutului a fost afectata puternic de pandemia de COVID-19. O singura pereche a dorit sa se casatoreasca in noaptea de Revelion la Poarta Sarutului din Targu Jiu, monumentul lui Constantin Brancusi care simbolizeaza iubirea.

- Guvernul Florin Cițu a adoptat, miercuri, o Ordonanța de Urgența prin care primarii primesc un „bonus” de doi ani pentru finalizarea lucrarilor incepute prin PNDL 1. Daca nu s-ar fi acordat aceasta perioada de grație, primariile ar fi trebuit sa dea inapoi banii primiți de la Guvern, lucru care ar…

- Guvernul Florin Cițu a aprobat, in ședința de luni, Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ ce reglementeaza noua structura a Guvernului și a ministerelor. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația…

- Cițu a mai precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, formata din PNL, USR-PLUS și UDMR, vor fi stabilite si proiectele noi. ”Am vazut cateva estimari, inca nu am agreat toti pe aceeasi formula. In noua coalitie de guvernare vom avea o varianta pe care o vom prezenta,…

- Pentru cei care nu știu, Apostolul Andrei a predicat pe pamanturile Daciei, iar faptul ca a inlocuit o divinitate precestina, personificare a lupului, arata importanța pe care a avut-o Sfantul Apostol Andrei pe pamanturile noastre. Cu ani buni in urma, in noaptea dintre 29-30 noiembrie, tinerii petreceau…

- Urgenta cea mare este sa fim toti solidari ca sa tinem pandemia sub control, iar Romania trebuie sa evite o mare eroare din punct de vedere al politicii economice, astfel incat sa nu sufere o deteriorare a riscului suveran, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.Citește…

