USR scapă de PLUS: Grupul senatorial al Alianței a cerut schimbarea denumirii

Liderul grupului USR PLUS, Radu Mihail, a anunţat, miercuri, că grupul va fi redenumit Uniunea Salvaţi România, în urma fuziunii prin absorbţie a USR cu PLUS, decisă de instanţă. "Alianţa USR PLUS a devenit Partidul USR PLUS şi vă rog să luaţi… [citeste mai departe]