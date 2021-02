Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca Guvernul pe care il conduce analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situația sporurilor acordate in sistemul public pentru a vedea care dintre ele se justifica. Florin Cițu a mai spus ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii pentru a…

- Agroserv Mariuța, compania care deține brandul de lactate premium Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe bursa pe Bursa de Valori București (BVB) in data de 8 decembrie, unde a fost listata prima emisiune de obligațiuni a societații. Obligațiunile au fost listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare…

- Guvernul a inghețat salariile si sporurile angajaților statului, inclusiv cele ale demnitarilor, la nivelul din decembrie 2020, cu un impact bugetar de 12 mld. lei Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala…

- Iulian-Robert Tudorache renunta la functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Nuclearelectrica cu doi ani inainte de expirarea mandatului. Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica, singurul producator de energie nucleara din Romania, a convocat actionarii pe 27 ianuarie,…

- ”Agroserv Mariuta a incheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent. In primul semestru al anului curent, veniturile au insumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similara a anului precedent. Managementul societatii estimeaza ca veniturile…

- A gestionat corect Partidul National Liberal situatia pandemiei de corona virus in Romania? Liviu Bulgaru: A trecut un an de guvernare PNL, am tras o linie si ne-am prezentat bilantul. O spunem cu tarie ca membrii Partidului National Liberal au avut curajul sa isi asume responsabilitatea guvernarii…

- “Incepand cu anul 2019, elevii din invațamantul special, de la nivelul județului Valcea, au beneficiat de burse sociale/medicale. Sumele au fost acordate din bugetul propriu al Consiliului Județean Valcea. Am considerat ca este un gest de normalitate, care vine in sprijinul elevilor cu o situație aparte…

- Romania are nevoie de capital, companiile au nevoie de capital pentru a corecta aceasta situatie, iar bursa este o solutie la care trebuie apelat din ce in ce mai mult, a declarat, vineri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Nivelul creditarii…