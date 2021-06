Stiri pe aceeasi tema

- Terasele și barurile vor avea program pana la miezul nopții de sambata, 15 mai. Totodata, in Romania masca nu mai este obligatorie in aer liber in zonele neaglomerate, conform deciziei luata de Guvern.

- Ghinea a prezentat, joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta dupa sedinta de Guvern, obiectivele majore ale vizitei la Bruxelles. “Au fost trei obiective majore ale vizitei la Bruxelles. Unu sa clarificam si sa avem reformele importante cu Comisia Europeana, sa stabilim faptul ca Romania…

- Propunerile privesc domeniul HoReCa, spațiul public, evenimentele publice și private, dar și mediul de lucru, la care s-a referit și premierul Florin Cițu miercuri. Prim-ministrul a propus, ca stimulent de vaccinare, sa nu se mai poarte masca in birouri, de la 1 iunie 2021, daca toate persoanele care…

- Catalin Drula a fost intrebat miercuri, la finalul sedintei de Guvern, cati kilometri vor fi realizati prin PNRR. “In PNRR am inclus ca proiecte majore Autostrada A7. Sunt 320 de kilometri pe A7. E vorba de capetele autostrazii A8 sectorul Targu Mures – Targu Neamt, cred ca sunt in jur de 50 de kilometri,…

- Un numar limitat de romani a luat parte, anul acesta, la slujba de Inviere, oficiata cu restricții, din cauza pandemiei. Diferența e insa uriașa fața de anul trecut, cand Paștele ne-a prins in stare de urgența, cu lacașurile de cult inchise pentru enoriași. Din cauza pandemiei de coronavirus, modul…

- Microîntreprinderile cu pâna la 9 angajați vor putea ține evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat în conditiile stabilite cu aceștia prin acord scris, iar specificarea atributiilor postului se va putea face atât verbal, cât și în forma scrisa,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, la Guvern, ca nu va exista in Romania o noua carantina naționala, așa cum a propus secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. „Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Vva dadea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul a adoptat mai multe decizii care vor ajuta la reducerea pandemiei de COVID-19. "In aceasta saptamana am avut mai multe intalniri - cu Asociatia Consiliilor judetene, cu primarii de sector…