- Noi imagini din camera in care au fost depuși sacii cu voturi de la alegerile locale pentru Primaria Sectorul 1 au fost difuzate, vineri seara, de Romania TV. In ele se vede cum Clotilde Armand intra in sala cu voturi și le numara. Alte imagini il arata pe un membru al USR, Radu Stanciu, acum…

- Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, a lansat noi critici la adresa actualului edil, Clotilde Armand. Liderul PSD atrage atenția ca banii sectorului sunt cheltuiți pe „amenzi la Garda de Mediu, taxe pe...

- Cazurile de importuri ilegale de deșeuri se inmulțesc in Romania. Poliția de Frontiera a transmis, intr-un comunicat de presa , ca a oprit, alaturi de inspectorii de la Garda de Mediu, intrarea in țara a 22 tone de tone de deșeuri, dintre care opt tone intr-un transport de combine frigorifice veche…

- Primaria sectorului 1 a fost amendata de Garda de Mediu cu suma de 160.000 de lei pentru ca nu a luat masurile de salubrizare a sectorului 1 și nu a prezentat documente privind respectarea legislației de mediu, se arata intr-un comunicat de presa al Garzii de mediu. Saptamana trecuta, primarul Clotilde…

- Primarul sectorului 1 afirma, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca este un „fake news” informația potrivit careia primaria a fost amendata de Garda de Mediu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma, insa, citat de site-ul buletin de bucurești ca Primaria sectorului 1 a fost amendata, dar…

- Premierul Florin Cițu a intervenit, miercuri, in scandalul dintre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și Romprest. Șeful Executivului spune ca este important ca toți cei care „au acolo contracte semnate sa le respecte și de o parte și de alta”. Prim-ministrul a mai spus ca a vorbit și cu prefectul…

- Șeful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat ca a mers in sectorul 1, unde gunoiul nu a mai fost ridicat din cauza disputei intre firma de salubritate si Primaria condusa de Clotilde Armand, si a constatat ca ploaia a imbibat deseurile neridicate, iar din acestea a inceput sa se scurga…