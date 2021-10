Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Florin Cițu anunțat miercuri intenția PNL de a plafona prețul prețul energiei electrice și gazelor naturale la nivelurile actuale, avertizand companiile de profil sa nu profite de criza politica și sa creasca prețurile. Plafonarea ar urma sa aiba loc dupa investirea viitorului Guvern.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia partidului pe care il conduce, singura solutie posibila daca Guvernul cade prin motiune de cenzura o reprezinta alegerile anticipate. Liderul social-democrat sustine ca ar fi de acord ca, pana la organizarea de alegeri, guvernarea sa fie asigurata…

- Conducerea Sindicatului Solidaritatea Hunedoara a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Virgil Popescu, acuzandu-l pe acesta ca a luat masuri antinaționale. Sindicaliștii au aratat, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Florin Cițu, ca au fost deturnate profiturile producatorilor…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca PSD are mai multe inițiative prin care cauta sa vina in sprijinul romanilor care de luni bune nu mai sunt guvernați. In opinia sa, prioritatea celor de la guvernare o reprezinta alegerile interne, nicidecum gestionarea țarii și a problemelor…

- Perlele statului din energie fac profituri de sute de milioane de euro, intr-un an cu scumpiri care dau coșmaruri romanilor Cei mai mari producatori de energie din Romania, Hidroelectrica si Nuclearelectrica, ambii de stat, se indreapta spre rezultate istorice, profiturile acestora putand fi folosite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Focsani, ca la congresul din 25 septembrie liberalii vor trebui sa aleaga nu intre doi candidati, ci intre "o varianta evident buna si o varianta evident rea pentru PNL", potrivit Agerpres. "La congresul asta nu e vorba de a alege intre Ludovic…

- Președintele CNCAV, medicul Valeriu Gheorghița spune ca este sceptic in ceea ce privește succesul unor masuri de stimulare a vaccinarii, cum ar fi acordarea de vouchere sau organizarea de tombole cu premii.

- Cherecheș estimeaza ca din luna august aceasta varianta noua de coronavirus va fi dominanta în România, iar cazurile vor crește și mai mult în momentul în care elevii se întorc în banci. Specialistul UBB le-a recomandat tuturor românilor…