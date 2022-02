Stiri pe aceeasi tema

- „Noi avem un angajament in ceea ce privește pensiile (…). In primul rand, am vorbit de la inceput, de cand a fost construita aceasta coaliție, de optimizarea PNRR. In al doilea rand, nu plafoneaza Comisia Europeana niciun plafon in direcția pensiilor. Vom discuta și cu specialiștii sa vedem. Este trecuta…

- Premierul Ciuca a transmis joi ca Guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din România. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca în spațiul…

- 84 de orașe și peste 368 de comune se afla pe lista cu localitați a caror incidența COVID este egala sau mai mare de 3 la mie, potrivit autoritaților. Ciurila din județul Cluj ramane localitatea cu cea mai mare rata de infectare din țara.

- Sindicatul din Institutul National de Statistica organizeaza, joi, un protest in fata institutiei, pentru a reclama nerespectarea legii de salarizare, tratamentul discriminatoriu si blocarea veniturilor la anul 2020.Protestul, organizat de Sindicatul din Institutul National de Statistica,…

- Angajati din Politie, penitenciare si militarii trecuti in rezerva sunt asteptati sa protesteze, joi, incepand cu ora 12:00, la sediul Parlamentului si la prefecturile din judetele Iasi, Timis si Cluj. Acestia sustin ca nu solicita cresteri de salarii, ci cer aplicarea unor acte normative. Si sindicalistii…

- Un cartier nou cu 10.000 de apartamente, mall, heliport si telegondola va fi construit in urmatorii ani de la zero in Cluj. Proiectul a primit autorizatie de construire pentru prima etapa.Cel mai mare proiect imobiliar din Romania va fi realizat la Cluj si va include 10.000 de apartamente, cladiri de…

- Noile reguli de intrare in Romania, in funcție de poziționarea geografica a țarii din care se vine, vor afecta foarte mult turismul intern, cat și pe cel extern, considera reprezentanții agențiilor de turism. Eforturile de redresare ale industriei turismului au fost zadarnicite, in ultimele zile, de…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea joi plen reunit, de la ora 10.00, pentru a dezbate si vota programul de guvernare si lista Executivului Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate.…