Stiri pe aceeasi tema

- Pastele au trecut. Cu sau fara miel, cu o puternica furtuna in ziua de Pasti, cu realegerea lui Macron presedinte al Frantei, dupa ce intreaga Europa s-a speriat ca ar putea castiga alegerile Marine Le Pen, si nu in ultimul rand cu un Putin la biserica, muscandu-si buzele in timpul slujbei, desigur…

- Autoritațile din Shanghai, care se lupta cu o epidemie de COVID-19, au ridicat garduri in afara cladirilor rezidențiale, starnind un nou protest public din cauza carantinei forțate asupra unei mari populații, de 25 de milioane de locuitori din acest oraș. Imaginile cu muncitori imbracați in costume…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproximativ 4%, iar cel al titeiului Brent a coborat sub 100 de dolari pe baril, din cauza temerilor ca pandemia de Covid-19 va reduce cererea in China si a eliberarilor de petrol din rezervele strategice ale tarilor membre ale Agentiei Internationale pentru…

- Seria Xiaomi s-a lansat oficial in China la sfarșit de 2021, iar pe 15 martie avea loc lansarea oficiala globala. Astazi, noile telefoane flaghip de la producatorul chinezesc sosesc in regiunea noastra, iar ofertele pentru modelele noi sunt excelente, in special in pachetul de bundle din precomanda.…

- Preturile petrolului au scazut luni cu circa 7%, la cele mai reduse niveluri din ultimele doua saptamani, eforturile diplomatice dintre Ucraina si Rusia parand ca ar putea pune capat conflictului lor, ceea ce ar stimula aprovizionarea globala, in timp ce o interdictie de calatorie din China, legata…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a apreciat luni drept legitima majorarea, provizorie, a taxelor pentru companiile energetice pentru a finanta masurile de sprijinire a consumatorilor, loviti din plin de cresterea preturilor, care s-a…

- Inflația ramane o mare ingrijorare, BNR estimand ca vom asista la o creștere abrupta in al doilea trimestru din 2022, cu pana la doua cifre. Motivul principal este reprezentat de reajustarile prețurilor la energie, dupa ce compensarea prețurilor va expira in luna aprilie a acestui an. Potrivit BNR…

- In opinia a aproape doua treimi dintre romani (65.7%), pandemia de Covid-19 a fost provocata de elitele globale pentru a impune controlul asupra populației lumii, arata rezultatele unui sondaj INSCOP, remis Cotidianul.ro. Sub o treime (28.4%) crede ca pandemia de Covid19 a aparut in mod natural așa…