Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american de origine germana Peter Thiel este „pro-cripto” și „maximalist pro-bitcoin” dar crede de asemenea ca criptomoneda ar putea submina America, scrie Bloomberg.Thiel, investitorul în capital de risc și donator conservator al Partidului Republican…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Iohannis e genial. Scump la vorba, zgarcit la silaba, productivitate maxima. Sasul elocvent ca un Trabant este cel mai eficient ventriloc din istoria patriei. Iliescu și Basescu se chinuiau sa fie nemernici. Iar cand iși distrugeau dușmanii, iși faceau alți dușmani, mai periculoși. Iohannis e la fel…

- Radu Dimitriu are 34 de ani și este din Sulina. Pe 12 martie a plecat din Statele Unite ale Americii pe o nava ce transporta gaz in stare lichida. Pe 18 martie va ajunge in China, iar in cele 34 de zile ale calatoriei vasul merge fara oprire. E navigator de 12 ani, o pasiune pornita din poveștile tatalui…

- "Aceasta este o cerinta care nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia noastra actuala. Cata vreme vaccinarea este o chestiune absolut bazata pe consimtamantul persoanei, a impune astfel de conditii este categoric, categoric nu ca excesiv, este dincolo de lege. Acum, intrebarea e cati dintre…

- Dupa ce China va infiinta o statie de cercetare lunara, astronautii sai vor ramane pe Luna perioade lungi de timp pentru a efectua cercetari stiintifice, a informat duminica presa de stat, citandu-l pe autorul programului lunar al Chinei, relateaza Reuters. China a planificat o serie de misiuni fara…

- Peter Bwn Embarek, șeful echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile pandemiei de COVID in orasul Wuhan, din China a parut sa excluda joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ipoteza unei scapari dintr-un laborator. El a adaugat ca teoria ar…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au vizitat miercuri un centru de cercetare din orasul Wuhan, in cadrul anchetei pe care o efectueaza in China pentru a elucida originea coronavirusului, relateaza dpa. Wuhan este locul unde se presupune ca virusul a trecut prima oara de la animale la…