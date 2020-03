Bursele europene si-au revenit vineri dupa caderea istorica de joi Principalele burse europene inregistrau vineri dimineata cresteri consistente, dupa ce joi au cunoscut cea mai proasta sedinta de dupa crach-ul din 1987, pe fondul semnalelor ca masurile de stimulare anuntate de autoritatile americane au ajutat la calmarea ingrijorarilor cu privire la un soc economic in urma pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Politistii din Costa Rica au realizat cea mai mare captura de droguri din istoria tarii. Oficialii spun ca au confiscat peste cinci tone de cocaina care avea ca destinatie portul Rotterdan din Olanda, relateaza Reuters.

Acțiunile europene au atins, vineri, un alt nivel record, iar investitorii ramân optimiști cu privire la o îmbunatațire a economiei globale, în urma unor indicii clare asupra rezolvarii tensiunilor dintre SUA și China, prin stabilirea unui acord preliminar între cele doua mari…