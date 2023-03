Bursele europene au închis vineri în creştere, susţinute de datele economice pozitive din această săptămână Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu 0,9%, iar dintre sectoarele economice, actiunile auto au crescut cu 3,6%, iar cele din minerit cu 2,2%. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au fost printre putinele sectoare care au inregistrat pierderi, cu un declin de 0,4%. Titlurile Volkswagen au inregistrat cea mai mare crestere din sectorul auto, de peste 11,2%, dupa ce producatorul auto a publicat previziuni peste asteptari pentru 2023. In toata Europa, datele privind inflatia au fost peste asteptari. O estimare semnal pentru zona euro a aratat ca inflatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

