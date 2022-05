Bursele europene au închis marţi în creştere; Indicele Stoxx 600 a urcat cu 1,2% Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, iar componenta resursele naturale a urcat cel mai mult, cu 3,5%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat tranzactiile pe un teritoriu pozitiv. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,3%, in timp ce indicele londonez FTSE 100 a avansat cu 0,72%. Razboiul din Ucraina ramane un factor esential pentru increderea pietei din Europa, in estul si sud-estul tarii avand loc lupte intense. In timp ce Finlanda si Suedia si-au anuntat oficial intentia de a se alatura aliantei militare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Conversatia a fost directa si la obiect si a decurs fara probleme. Evitarea tensiunilor a fost considerata importanta'', a declarat seful statului finlandez intr-un comunicat al presedintiei.Tara nordica ''doreste sa se ocupe de probleme practice legate de faptul ca este o tara vecina a Rusiei intr-un…

- Razboiul din Ucraina pare sa fi intrat in faza „podurilor". Podul Crimeei sau „Podul lui Putin", care leaga partea de vest a Rusiei de Peninsula Crimeea, este un pod strategic si totodata simbolic pe care armata ucraineana spune deschis ca il are in vizor. Este un pod lung de 19 kilometri - cel mai…

- Rusia a expulzat trei diplomați norvegieni, a anunțat miercuri biroul de presa al Ministerului norvegian al Afacerilor Externe, relateaza CNN . Aceasta decizie vine dupa ce, la inceputul acestei luni, Norvegia a numit același numar de diplomați ruși persona non grata, ca raspuns la atrocitațile comise…

- Polonia si Bulgaria nu mai primesc gaz rusesc incepand de astazi. Cele doua state au anuntat ca nu intentioneaza sa plateasca pretul gazului in ruble asa cum a cerut Moscova. O analiza arata dependenta europeana de gazul rusesc care ajunge si la 100- in cazul anumitor state. UE, Regatul Unit si SUA…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a declarat, marți, ca intarirea NATO cu Rusia „nu mai este doar o figura de stil” și ca Moscova ar trebui sa fie pregatita pentru o posibila „acțiune agresiva”, a informat agenția de presa rusa TASS , citata de Reuters. „Vorbim…

- de Raghuram G. Rajan CHICAGO. Razboiul este ingrozitor, indiferent cum este purtat. Cu atat mai mult, atacul neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei, cu scenele sale cu civili ucraineni uciși sau alungați din casele lor, trebuie sa fie respins fara indoiala. Pe langa furnizarea Ucrainei cu arme militare,…

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…

- Aceste garanții pot ajuta la injectarea de capital critic in Ucraina și pot ajuta economia acesteia sa infrunte furtuna agresiunii ruse”, a spus Liz Truss intr-un comunicat.Regatul Unit sta ferm in spatele Ucrainei și al poporului sau. Suntem pregatiți sa oferim sprijin economic direct, sa furnizam…