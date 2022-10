Bursele de educație „Constantin Stroe”, la a doua ediție Lansat in anul 2021 de Fundația Groupe Renault Romania și Dacia, programul Bursele de educație „Constantin Stroe” a ajuns la cea de-a doua ediție. Avand ca obiectiv principal susținerea performanței școlare a copiilor cu rezultate bune la invațatura, din familii cu posibilitați materiale limitate, orfani sau cu deficiențe, programul din acest an se va derula in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Daca in cadrul ediției anterioare au fost alocate 10 Burse de Performanța, de care au beneficiat elevi și studenți performanți din diferite orașe ale Romaniei, pentru anul școlar 2022… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

